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ВООЗ створить ще одну групу для вивчення походження COVID

Четвер, 12 серпня 2021, 23:10
who.int

Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу з консультативними функціями, яка буде займатися вивченням походження COVID-19.

Джерело: заява ВООЗ

Дослівно: "Міжнародна наукова консультативна група за походженням нових патогенів є новою консультативною групою при ВООЗ, яка буде відповідати за консультування ВООЗ з розробки глобальної структури для систематичного вивчення обставин появи нових патогенів з пандемічним потенціалом.

Відносно COVID-19 вона буде сприяти швидкому проведенню досліджень, рекомендованих в звіті в березні 2021 року.

Оголосивши відкритий конкурс для висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ забезпечує прозору основу для нової наукової консультативної групи, з якою, як ми очікуємо, будуть взаємодіяти всі держави-члени. ВООЗ сподівається на продовження попередніх місій в Китай, що вивчають походження COVID-19, а також інших місій, які вивчають походження, наприклад, SARS-CoV, MERS-CoV, пташиного грипу, збудників лихоманки Ласса і лихоманки Ебола.

Нагадаємо: В американській розвідувальній спільноті після трьох місяців вивчення даних про коронавірус все ще не дійшли єдиної думки, чи має він природне чи лабораторне походження.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяКитай


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