Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ створить ще одну групу для вивчення походження COVID

Четвер, 12 серпня 2021, 23:10
ВООЗ створить ще одну групу для вивчення походження COVID
who.int

Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу з консультативними функціями, яка буде займатися вивченням походження COVID-19.

Джерело: заява ВООЗ

Дослівно: "Міжнародна наукова консультативна група за походженням нових патогенів є новою консультативною групою при ВООЗ, яка буде відповідати за консультування ВООЗ з розробки глобальної структури для систематичного вивчення обставин появи нових патогенів з пандемічним потенціалом.

Відносно COVID-19 вона буде сприяти швидкому проведенню досліджень, рекомендованих в звіті в березні 2021 року.

Оголосивши відкритий конкурс для висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ забезпечує прозору основу для нової наукової консультативної групи, з якою, як ми очікуємо, будуть взаємодіяти всі держави-члени. ВООЗ сподівається на продовження попередніх місій в Китай, що вивчають походження COVID-19, а також інших місій, які вивчають походження, наприклад, SARS-CoV, MERS-CoV, пташиного грипу, збудників лихоманки Ласса і лихоманки Ебола.

Нагадаємо: В американській розвідувальній спільноті після трьох місяців вивчення даних про коронавірус все ще не дійшли єдиної думки, чи має він природне чи лабораторне походження.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: