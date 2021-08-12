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ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID

Четверг, 12 августа 2021, 23:10
ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID
who.int

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением происхождения COVID-19.

Источник: заявление ВОЗ

Дословно: "Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов представляет собой новую консультативную группу при ВОЗ, которая будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.

В отношении COVID-19 она будет способствовать быстрому проведению исследований, рекомендованных в отчете в марте 2021 года.

Объявив открытый конкурс для выдвижения кандидатур в SAGO, ВОЗ обеспечивает прозрачную основу для новой научной консультативной группы, с которой, как мы ожидаем, будут взаимодействовать все государства-члены. ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай, изучающих происхождение COVID-19, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола.

Напомним: В американском разведывательном сообществе после трех месяцев изучения данных о коронавирусе все еще не пришли к единому мнению, имеет ли он естественное или лабораторное происхождение. 

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияКитай
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