Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВОЗ создаст новую группу для изучения происхождения COVID

Четверг, 12 августа 2021, 23:10
who.int

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу с консультативными функциями, которая будет заниматься изучением происхождения COVID-19.

Источник: заявление ВОЗ

Дословно: "Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов представляет собой новую консультативную группу при ВОЗ, которая будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.

В отношении COVID-19 она будет способствовать быстрому проведению исследований, рекомендованных в отчете в марте 2021 года.

Объявив открытый конкурс для выдвижения кандидатур в SAGO, ВОЗ обеспечивает прозрачную основу для новой научной консультативной группы, с которой, как мы ожидаем, будут взаимодействовать все государства-члены. ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай, изучающих происхождение COVID-19, а также других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола.

Напомним: В американском разведывательном сообществе после трех месяцев изучения данных о коронавирусе все еще не пришли к единому мнению, имеет ли он естественное или лабораторное происхождение. 

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияКитай
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, відеоВ России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие

видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

видеоТалибы заявили о захвате второго и третьего по населению городов Афганистана

фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

Все новости...
коронавирус
Трое больных штаммом "Дельта" скончались на Винниччине
Россия побила свой рекорд смертности от COVID
МОЗ советует сократить интервал между прививками CoronaVac: вирус наступает
Последние новости
05:45
Оккупанты размещают боевую технику на Донбассе с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:47
Власти Афганистана подтвердили захват "Талибаном" города Кандагар
03:51
Стрельба в Плимуте: шесть погибших
03:10
Штаты направляют 3 тысячи военных в Афганистан для эвакуации работников дипмиссий
02:25
Трюдо назначит внеочередные выборы в Канаде – СМИ
01:28
фото, відеоВ России взорвался пассажирский автобус, есть жертва и пострадавшие
00:54
США призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан
00:17
Президент Польши подтвердил участие в "Крымской платформе"
23:58
видеоЗаместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
23:32
США планируют одобрить третью прививку от COVID-19 для отдельных категорий граждан
Все новости...