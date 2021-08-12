Заступника мера Миколаєва взяли під варту з заставою

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із заставою заступнику мера Миколаївської міськради Сергію Коренєву, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Джерело: засідання суду, САП

Деталі: Суддя частково задовольнила клопотання прокуратури та обрала для Коренєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 8 жовтня.

Разом із цим, він може вийти під заставу в понад 3,5 млн грн.

Згідно з сайтом міськради, Коренєв – один з чотирьох заступників мера Олександра Сєнкевича.

Нагадаємо: 10 серпня посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні 26,8 млн грн – на реконструкції Соборної площі у Миколаєві.