Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

Четверг, 12 августа 2021, 23:58
Заместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом
Коренев и Сенкевич, фото: mkrada.gov.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения содержание под стражей с залогом заместителю мэра Николаевского горсовета Сергею Кореневу, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн гривен бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

Источник: САП, "Новости Николаева"

Детали: Судья частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала для Коренева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 октября.

Вместе с тем он может выйти под залог в более 3,5 млн грн.

Напомним: 10 августа должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 26,8 млн грн - на реконструкции Соборной площади в Одессе.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратураНАБУНиколаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
От Лондона до Брюсселя
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: