Заместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения содержание под стражей с залогом заместителю мэра Николаевского горсовета Сергею Кореневу, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн гривен бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

Источник: САП, "Новости Николаева"

Детали: Судья частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала для Коренева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 октября.

Вместе с тем он может выйти под залог в более 3,5 млн грн.

Напомним: 10 августа должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 26,8 млн грн - на реконструкции Соборной площади в Одессе.