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Україна – 18 у світі та 8 в Європі за смертністю від коронавірусу

П'ятниця, 13 серпня 2021, 07:10
Україна – 18 у світі та 8 в Європі за смертністю від коронавірусу
ФОТО: МОЗ

За добу 11 серпня у світі діагностували понад 713 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Ірані. За смертністю з початку пандемії Україна – 18 у світі та 8 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 143 тисячі, в Індії – понад 40 тисяч нових інфікувань, в Ірані – понад 39 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Британія.

Україна серед країн світу займає 53 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

А за смертністю з початку пандемії Україна – 18 у світі та 8 в Європі.

 
 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 185 088 485 осіб. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 348 086 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 11 серпня в Україні зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 588 осіб, померли 24 хворих, одужали 1 039 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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