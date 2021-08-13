Украина – 18 в мире и 8 в Европе по смертности от коронавируса

За сутки 11 августа в мире диагностировали более 713 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Иране. По смертности с начала пандемии Украина – 18 в мире и 8 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 143 000, в Индии – более 40 000 новых заражений, в Иране – более 39 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Великобритания.

Украина среди стран мира занимает 53 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 13 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге – на 6 месте.

А по смертности с начала пандемии Украины – 18 в мире и 8 в Европе.

За все время пандемии вылечились от недуга 185 088 485 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 348 086 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 11 августа в Украине зафиксировали 1 247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 588 человек, умерли 24 больных, выздоровели 1 039 человек.