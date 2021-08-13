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Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі

П'ятниця, 13 серпня 2021, 08:19

Поплічник окупантів Сергій Аксьонов, який називає себе главою Криму, заявив, що український президент Володимир Зеленський не отримає політичний притулок у Криму в разі, якщо йому доведеться тікати з України.

Джерело: Аксьонов під час "прямої лінії" з кримчанами 12 серпня, "Крыминформ"

Пряма мова: "У пана Зеленського тут квартира є. Якщо політичний притулок доведеться просити, якщо з України доведеться тікати, ми його видамо без усяких сумнівів".

Деталі: Аксьонов також заявив, що багато хто з "товаришів Зеленського" є власниками різного бізнесу в Криму.

Раніше Аксьонов стверджував, що Володимир Зеленський і його дружина Олена досі є власниками нерухомості в Криму і платять комунальні платежі.

Нагадаємо: Четвертий президент України Віктор Янукович втік із України у 2014 році через Крим, а звідти перебрався в Росію, де досі переховується від українського правосуддя.

Теми: КримЗеленський


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