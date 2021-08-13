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Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства

Пятница, 13 августа 2021, 08:19

Пособник оккупантов Сергей Аксёнов, называющий себя главой Крыма, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму в случае, если ему придётся бежать из Украины. 

Источник: Аксенов во время "прямой линии" с крымчанами 12 августа, "Крыминформ"

Прямая речь: "У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений".

Детали: Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.

Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

Напомним: Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал из Украины в 2014 году через Крым, а оттуда перебрался в Россию, где скрывается от украинского правосудия до сих пор.

Темы: КрымЗеленский
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