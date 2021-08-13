Росія другий день поспіль б’є свій рекорд смертності від COVID-19

За минулу добу від коронавірусу померли 815 росіян, напередодні кількість летальних випадків складала 808.

Джерело: "Інтерфакс-Росія"

Деталі: Зазначається, що 12 серпня виявили 22 277 випадків захворювання. Водночас, більше 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби.

Найбільша кількість смертей була зареєстрована в Москві – 59 загиблих. Також 42 людини померли у Санкт-Петербурзі та 22 у Краснодарському краї.

Що передувало: 11 серпня Росія побила власний рекорд смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків.