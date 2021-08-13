Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія другий день поспіль б’є свій рекорд смертності від COVID-19

П'ятниця, 13 серпня 2021, 11:35
Росія другий день поспіль б’є свій рекорд смертності від COVID-19

За минулу добу від коронавірусу померли 815 росіян, напередодні кількість летальних випадків складала 808.  

Джерело: "Інтерфакс-Росія

Деталі: Зазначається, що 12 серпня виявили 22 277 випадків захворювання. Водночас, більше 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби. 

Найбільша кількість смертей була зареєстрована в Москві – 59 загиблих. Також 42 людини померли у Санкт-Петербурзі та 22 у Краснодарському краї. 

Що передувало: 11 серпня Росія побила власний рекорд смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: