Россия второй день подряд бьет свой рекорд смертности от COVID-19
Пятница, 13 августа 2021, 11:35
За минувшие сутки от коронавируса умерли 815 россиян, накануне количество летальных случаев составляло 808.
Источник: "Интерфакс-Россия"
Детали: Отмечается, что 12 августа обнаружили 22 277 случаев заболевания. В то же время, более 8% больных не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее количество смертей было зарегистрировано в Москве – 59 погибших. Также 42 человека умерли в Санкт-Петербурге и 22 в Краснодарском крае.
Что предшествовало: 11 августа Россия побила собственный рекорд смертности от коронавируса – 808 летальных случаев.