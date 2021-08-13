Россия второй день подряд бьет свой рекорд смертности от COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умерли 815 россиян, накануне количество летальных случаев составляло 808.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Отмечается, что 12 августа обнаружили 22 277 случаев заболевания. В то же время, более 8% больных не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество смертей было зарегистрировано в Москве – 59 погибших. Также 42 человека умерли в Санкт-Петербурге и 22 в Краснодарском крае.

Что предшествовало: 11 августа Россия побила собственный рекорд смертности от коронавируса – 808 летальных случаев.