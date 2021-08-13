Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия второй день подряд бьет свой рекорд смертности от COVID-19

Пятница, 13 августа 2021, 11:35
Россия второй день подряд бьет свой рекорд смертности от COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умерли 815 россиян, накануне количество летальных случаев составляло 808.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Отмечается, что 12 августа обнаружили 22 277 случаев заболевания. В то же время, более 8% больных не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество смертей было зарегистрировано в Москве – 59 погибших. Также 42 человека умерли в Санкт-Петербурге и 22 в Краснодарском крае.

Что предшествовало: 11 августа Россия побила собственный рекорд смертности от коронавируса – 808 летальных случаев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: