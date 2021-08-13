Медики оголосили голодування на Львівщині

18 медиків Соснівської міської лікарні, що на Львівщині, оголосили голодування через невиплату заробітної плати всьому трудовому колективу з квітня цього року.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова в Telegram

Пряма мова: "18 медиків Комунального підприємства "Міська лікарня Соснівської міської ради" на Львівщині оголосили голодування, у зв’язку з невиплатою всьому трудовому колективу заробітної плати, починаючи з квітня 2021 року".

Деталі: Медики стверджують, що борг перед ними становить 3 мільйони гривень.

Вони вимагають погасити заборгованість, включно із "ковідними" доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік.

Серед їх вимог також є перерахунок зарплат за 2020 рік і компенсацій за втрату частини зарплати, в зв'язку з недотриманням термінів її виплати.

Денісова направила листи до Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з питань праці, щоб поновити права медичних працівників.

У НСЗУ "Українській правді" пояснили, що Соснівська міська лікарня на Львівщині отримує кошти від Національної служби здоров’я, проте через нездатність правильно ними розпоряджатись та керувати закладом виникли проблеми із виплатою заробітної плати.