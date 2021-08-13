Медики объявили голодовку на Львовщине

18 медиков Сосновской городской больницы на Львовщине, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы всему трудовому коллективу с апреля этого года.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова Telegram

Прямая речь: "18 медиков коммунального предприятия "Городская больница Сосновского городского совета" на Львовщине объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы, начиная с апреля 2021".

Детали: Медики утверждают, что долг перед ними составляет 3 миллиона гривен.

Они требуют погасить задолженность, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительными выплатами за текущий год.

Среди их требований также есть перерасчет зарплат 2020 года и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда, чтобы восстановить права медицинских работников.

В НСЗУ "Украинской правде" обьяснили, что Сосновская городская больница на Львовщине получает средства от Национальной службы здоровья, однако из-за неспособности правильно ими распоряжаться и управлять заведением возникли проблемы с выплатой заработной платы.