Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медики объявили голодовку на Львовщине

Пятница, 13 августа 2021, 13:14
Медики объявили голодовку на Львовщине
Фото: ЦОЗ

18 медиков Сосновской городской больницы на Львовщине, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы всему трудовому коллективу с апреля этого года.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова Telegram

Прямая речь: "18 медиков коммунального предприятия "Городская больница Сосновского городского совета" на Львовщине объявили голодовку в связи с невыплатой всему трудовому коллективу заработной платы, начиная с апреля 2021".

Детали: Медики утверждают, что долг перед ними составляет 3 миллиона гривен.

Они требуют погасить задолженность, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительными выплатами за текущий год.

Среди их требований также есть перерасчет зарплат 2020 года и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда, чтобы восстановить права медицинских работников.

В НСЗУ "Украинской правде" обьяснили, что Сосновская городская больница на Львовщине получает средства от Национальной службы здоровья, однако из-за неспособности правильно ими распоряжаться и управлять заведением возникли проблемы с выплатой заработной платы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: медициназарплатыМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
медицина
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
В России вновь выявили случаи сибирской язвы
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: