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У НСЗУ пояснили, чому медики на Львівщині не отримали зарплат та оголосили голодування

П'ятниця, 13 серпня 2021, 17:12
У НСЗУ пояснили, чому медики на Львівщині не отримали зарплат та оголосили голодування

Соснівська міська лікарня на Львівщині, медики якої оголосили голодування, отримує кошти від Національної служби здоров’я, проте через нездатність правильно ними розпоряджатись та керувати закладом виникли проблеми із виплатою заробітної плати. 

Джерело: пресслужба НСЗУ на запит УП 

Деталі: Так, у НСЗУ повідомили, що лікарня отримує кошти за надання чотирьох пакетів послуг. Йдеться про первинну медичну допомогу, тобто сімейних лікарів. І хоча населення міста складає понад 11 тисяч, в лікарні було укладено лише 387 декларацій з сімейними лікарями, що не дозволяє отримувати ще більше коштів від НСЗУ. 

Також заклад надає послуги з амбулаторної медичної допомоги, стоматології та мобільного паліативу. 

Загалом, від НСЗУ лікарня отримала з квітня по липень 1,7 млн гривень. У більшості випадків, це були виплати за консультації вузьких спеціалістів. 

І хоча у повідомленні уповноваженої з прав людини Людмили Денісової було вказано, що медики вимагать так званих "ковідних" виплат, проте в Нацслужбі стверджують, що лікарня не може надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом, адже немає жодних умов для цього. Тобто працівники не можуть отримувати такі виплати, бо не можуть надавати послуги із стаціонарного лікування хворих на COVID-19. 

Також лікарня, окрім коштів від НСЗУ, отримувала субвенцію. Це 658 тисяч гривень на місяць. 

У Нацслужбі кажуть, що Соснівська лікарня має незначні потужності і надає невелику кількість послуг, в основному це амбулаторні консультації. Тобто цей обсяг послуг не приносить медзакладу достатньо коштів від НСЗУ. 

Водночас, витрати на заробітну плату в 2 рази перевищують доходи за надані пацієнтам послуги. У місяць лікарня отримує понад 400 тисяч гривень, а на зарплату лікарям витрачає 824 тисячі

Також заклад не може укласти договір з НСЗУ на стаціонарний пакет. Оскільки в лікарні немає ні обладнання, ні фахівців для такої роботи. 

Загалом в лікарні працює 83 людини. Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника – 8 861 грн. З них 19 лікарів, на оплату праці яких йде 7,5 тисяч гривень, 32 людини – середній медичний персонал, на них в середньому має витрачатись 9,1 тисяч. Також у закладі працює 13 осіб молодшого медичного персоналу. Витрати на їх оплату праці складають 6,3 тисяч. Двоє керівників, за підрахунками НСЗУ, отримують 26,6 тисяч гривень. 

Також в лікарні працює 19 працівників з категорії "Інші" та 8 керівників структурних підрозділів. Витрати на оплату перших складають 8,6 тисяч, других – 11,2 тисяч. 

Дослівно: "У лікарні змінювалися керівники, але вони не показали достатньої управлінської спроможності, щоби обрати стратегію розвитку, скласти реалістичний фінансовий план і вивести лікарню з кризи. У закладі не проаналізували реальну потребу у медичних послугах мешканців регіону, не визначили структуру цих послуг, їх кількість. Відповідно не змогли вирішити, що доцільно розвивати і куди вкладати гроші.

Середньомісячні витрати закладу на оплату праці - 824 073 грн.. Це 76,8% серед усіх витрат лікарні". 

Що передувало: 18 медиків Соснівської міської лікарні, що на Львівщині, оголосили голодування через невиплату заробітної плати всьому трудовому колективу з квітня цього року. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗмедицина
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