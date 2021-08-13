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Кулеба задоволений нервовою реакцією Лаврова на "Кримську платформу"

П'ятниця, 13 серпня 2021, 13:25

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задоволений нервовою реакцією керівника російського МЗС Сергія Лаврова на "Кримську платформу".

Джерело: Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, незаконно відвідав український Крим. Там він зробив ряд гнівних заяв про "Кримську платформу": назвав її шабашем, збіговиськом. Я не буду приховувати - я задоволений цією нервовою реакцією".

Деталі: Він нагадав слова індійського політичного діяча Махатма Ганді: "Спочатку вони вас ігнорують, потім вони над вами сміються, потім вони починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте".

Пряма мова: "Російська Федерація вже успішно подолала перші дві стадії, знаходиться на третьому - активно з нами бореться, а четверта стадія обов'язково буде, і це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму".

Теми: Кулеба ДмитроМЗСРосіяКримокупація


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