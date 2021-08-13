Кулеба доволен нервной реакцией Лаврова на "Крымскую платформу"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией руководителя российского МИД Сергея Лаврова на "Крымскую платформу".



Источник: Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о "Крымской платформе": назвал ее шабашем, сборищем. Я не буду скрывать - я доволен этой нервной реакцией".



Детали: Он напомнил слова индийского политического деятеля Махатма Ганди: "Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом они начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете".



Прямая речь: "Российская Федерация уже успешно преодолела первые две стадии, находится на третьей - активно с нами борются, а четвертая стадия обязательно будет, и это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма".