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COVID-19 в Києві: одужань майже втричі більше, ніж нових інфікувань

П'ятниця, 13 серпня 2021, 14:02
COVID-19 в Києві: одужань майже втричі більше, ніж нових інфікувань

За минулу добу у столиці зафіксували 166 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали 468 містян.

Джерело: міський голова Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Зокрема, COVID-19 виявили у 96 жінок віком від 20 до 87 років та у 60 чоловіків віком від 18 до 87 років. 

Також коронавірус діагностували у 5 дівчат: найменшій 1 рік, найстаршій – 5 років. Захворіла така ж кількість хлопчиків – від 10 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (38), Дарницькому (25) та в Святошинському (24).

12 серпня від ускладнень хвороби померли 3 мешканців Києва. 

Цього ж для госпіталізували 42 людини. Окрім того, до лікарень потрапили 34 містяни із підозрою на коронавірус та пневмонію. 

Подолали хворобу 468 киян. За час пандемії загалом одужали 213 699 мешканців Києва, померли – 5255 осіб. 

Нагадаємо:

  • За добу 12 серпня в Україні зафіксували 1 263 нові випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 613 осіб, померли 44 людини, одужали 1 007 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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