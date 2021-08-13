Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-19 в Києві: одужань майже втричі більше, ніж нових інфікувань

П'ятниця, 13 серпня 2021, 14:02

За минулу добу у столиці зафіксували 166 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали 468 містян.

Джерело: міський голова Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Зокрема, COVID-19 виявили у 96 жінок віком від 20 до 87 років та у 60 чоловіків віком від 18 до 87 років. 

Також коронавірус діагностували у 5 дівчат: найменшій 1 рік, найстаршій – 5 років. Захворіла така ж кількість хлопчиків – від 10 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом‘янському (38), Дарницькому (25) та в Святошинському (24).

12 серпня від ускладнень хвороби померли 3 мешканців Києва. 

Цього ж для госпіталізували 42 людини. Окрім того, до лікарень потрапили 34 містяни із підозрою на коронавірус та пневмонію. 

Подолали хворобу 468 киян. За час пандемії загалом одужали 213 699 мешканців Києва, померли – 5255 осіб. 

Нагадаємо:

  • За добу 12 серпня в Україні зафіксували 1 263 нові випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 613 осіб, померли 44 людини, одужали 1 007 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги – чекають зарплату за 5 місяців

Головний фіскал, прокурор та член Ради НБУ: на главу БЕБ обрали трьох кандидатів

Новини 13 серпня: Меркель та Путін, конфіскація доходів Киви

У Польщі в центрі міста семеро осіб закидали пляшками українця – ЗМІ

"Слуги" звернулися до Нацполіції через напад на Беленюка

Посол в Туреччині розповів про переваги і ризики для України від нового каналу "Стамбул"

Усі новини...
коронавірус
У Греції штам "Дельта" складає 79% нових випадків коронавірусу
Росія другий день поспіль б’є свій рекорд смертності від COVID-19
В Україні вже 300 випадків коронавірусу штаму "Дельта"
Останні новини
01:37
Липень 2021-го став найспекотнішим місяцем з будь-коли фіксованих — вчені уряду США
00:42
Таліби захопили ще чотири столиці афганських провінцій
23:50
Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги – чекають зарплату за 5 місяців
23:29
На Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
23:12
Курортна Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для викриття нелегальних вечірок
22:44
Зеленський відправив персонал для участі в операції ЄС у Боснії та Герцеговині
22:08
Новини економіки: українці доплатять податки з сумнівних доходів, обсяги експорту зростають
21:52
"На прохання трудящих": у Лукашенка поскаржилися в ООН на санкції
21:33
"Шахтар" здолав "Металіст-1925" у 4 турі УПЛ
21:19
Головний фіскал, прокурор та член Ради НБУ: на главу БЕБ обрали трьох кандидатів
Усі новини...