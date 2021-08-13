COVID-19 в Киеве: выздоровлений почти втрое больше, чем новых заражений
За минувшие сутки в столице зафиксировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 468 горожан.
Источник: мэр Виталий Кличко в Facebook
Детали: В частности, COVID-19 обнаружили у 96 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и у 60 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет.
Также коронавирус диагностировали у 5 девочек: малейшей 1 год, старшей – 5 лет. Заболело такое же количество мальчиков – от 10 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (38), Дарницком (25) и в Святошинском (24).
12 августа от осложнений болезни умерли 3 жителей Киева.
В этот же для госпитализировали 42 человека. Кроме того, в больницы попали 34 горожане с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Преодолели болезнь 468 киевлян. За время пандемии целом выздоровели 213 699 жителей Киева, умерло – 5255 человек.
Напомним:
- За сутки 12 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1 007 человек.