COVID-19 в Киеве: выздоровлений почти втрое больше, чем новых заражений

За минувшие сутки в столице зафиксировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 468 горожан.

Источник: мэр Виталий Кличко в Facebook

Детали: В частности, COVID-19 обнаружили у 96 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и у 60 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет.

Также коронавирус диагностировали у 5 девочек: малейшей 1 год, старшей – 5 лет. Заболело такое же количество мальчиков – от 10 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (38), Дарницком (25) и в Святошинском (24).

12 августа от осложнений болезни умерли 3 жителей Киева.

В этот же для госпитализировали 42 человека. Кроме того, в больницы попали 34 горожане с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Преодолели болезнь 468 киевлян. За время пандемии целом выздоровели 213 699 жителей Киева, умерло – 5255 человек.

Напомним: