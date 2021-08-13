Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-19 в Киеве: выздоровлений почти втрое больше, чем новых заражений

Пятница, 13 августа 2021, 14:02

За минувшие сутки в столице зафиксировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 468 горожан.

Источник: мэр Виталий Кличко в Facebook

Детали: В частности, COVID-19 обнаружили у 96 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и у  60 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет.

Также коронавирус диагностировали у 5 девочек: малейшей 1 год, старшей – 5 лет. Заболело такое же количество мальчиков – от 10 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (38), Дарницком (25) и в Святошинском (24).

12 августа от осложнений болезни умерли 3 жителей Киева.

В этот же для госпитализировали 42 человека. Кроме того, в больницы попали 34 горожане с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Преодолели болезнь 468 киевлян. За время пандемии целом выздоровели 213 699 жителей Киева, умерло – 5255 человек.

Напомним:

  • За сутки 12 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1 007 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный фискал, прокурор и член Совета НБУ: на главу БЭБ выбрали трех кандидатов

Новости 13 августа: Меркель и Путин, конфискация доходов Кивы

В Польше в центре города семь человек забросали бутылками украинца - СМИ

"Слуги" обратились к Нацполиции из-за нападения на Беленюка

Посол в Турции рассказал о преимуществах и рисках для Украины от нового канала "Стамбул"

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО

Все новости...
коронавирус
В Греции штамм "Дельта" составляет 79% новых случаев коронавируса
Россия второй день подряд бьет свой рекорд смертности от COVID-19
В Украине уже 300 случаев коронавируса штамма "Дельта"
Последние новости
22:44
Зеленский отправил персонал для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине
22:08
Новости экономики: украинцы доплатят налоги с сомнительных доходов, объемы экспорта растут
21:52
"По просьбе трудящихся": у Лукашенко пожаловались в ООН на санкции
21:33
"Шахтер" обыграл "Металлист-1925" в 4 туре УПЛ
21:19
Главный фискал, прокурор и член Совета НБУ: на главу БЭБ выбрали трех кандидатов
21:04
Новости 13 августа: Меркель и Путин, конфискация доходов Кивы
20:52
Украинские спасатели укрепляют имидж Украины в Турции - посол
20:37
Большая приватизация: помощник экс-нардепа Грановского хочет купить ОГХК
20:22
Оккупанты обстреливали из гранатометов возле Невельского, в ВСУ без потерь
20:08
В Польше в центре города семь человек забросали бутылками украинца - СМИ
Все новости...