Лукашенко хоче контролювати нову владу, якщо така буде

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "новому поколінню" не просто треба передати владу, а й "контролювати, де треба, підказувати", щоб ті не втратили "все цінне, що було напрацьовано за минулі роки".

Джерело: Лукашенко під час зустрічі із мешканцями Рогачевського району Білорусі, цитує державне ЗМІ "БелТа"

Пряма мова: "Йде нове покоління, воно буде інше. Але ми повинні не просто їм передати країну. Ми поступово, приводячи в тому числі і до влади їх, повинні бачити, контролювати, де треба, підказувати, щоб вони не втратили все те цінне, що ми з вами напрацювали за ці роки. Ось у чому суть і моєї роботи зараз. І ми почали з законодавства".

Деталі: Лукашенко каже, що нових політиків треба "поставити на рейки" та "підштовхнути".

На його переконання, "просто так кинути їх не можна".

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