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Лукашенко хочет контролировать новую власть, если она будет

Пятница, 13 августа 2021, 14:42

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "новому поколению" не просто нужно передать власть, но и "контролировать, где надо, подсказывать", чтобы те не потеряли "все ценное, что было наработано за прошедшие годы".

Источник: Лукашенко во время встречи с жителями Рогачевского района Беларуси, цитирует государственное СМИ "БелТА"

Прямая речь: "Идет новое поколение, оно будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства".

Детали: Лукашенко говорит, что новых политиков надо "поставить на рельсы" и "подтолкнуть". По его убеждению, "просто так бросить их нельзя".

Напомним:

  • Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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