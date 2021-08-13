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Кількість жертв вибуху автобуса в Воронежі зросла до двох

П'ятниця, 13 серпня 2021, 14:46
ТАСС

Кількість жертв вибуху автобуса в російському Воронежі збільшилася до двох: 55-річна потерпіла померла в лікарні.

Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram, ТАСС із посиланням на джерело у правоохоронних органах, "Радіо Свобода"

Пряма мова Гусєва: "Сумна звістка. В ЛШМД №1 померла ще одна постраждала, 1966 року народження. Мої співчуття рідним і близьким. Як і обіцяв, пізніше детально розповім, якою буде матеріальна допомога тим, хто потрапив у цю біду".

Деталі: Усього під час вибуху автобуса постраждали 19 осіб. У лікарні забрали 14 осіб, чотирьом після надання меддопомоги госпіталізація не знадобилася, одна людина померла відразу.

Поки основна версія події технічна: несправність обладнання транспортного засобу або внесення змін у його конструкцію. За результатами експрес-аналізу слідів вибухових речовин не виявлено. Попередньо встановлено, що вибух стався в районі бензобака в лівій частині автобуса.

Гусєв доручив перевірити весь рухомий склад транспортних підприємств. Загрози не знайдено. Зараз у Воронежі штатно працюють 800 автобусів. Вулицю Кольцовську привели до ладу, рух там відновлено.

Губернатор перервав відпустку для контролю за ситуацією і поклав квіти в пам'ять про загиблих на місці вибуху.

 

Теми: Росіяаварія


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