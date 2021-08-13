Количество жертв взрыва автобуса в Воронеже возросло до двух

Количество жертв взрыва автобуса в российском Воронеже увеличилось до двух: 55-летняя пострадавшая умерла в больнице.

Источник: губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, "Радио Свобода"

Прямая речь Гусева: "Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду".

Детали: Всего при взрыве автобуса пострадали 19 человек. В больницы забрали 14 человек, четверым после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась, один человек умер сразу.

Пока основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено. Предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

Гусев поручил проверить весь подвижный состав транспортных предприятий. Угроз не обнаружено. Сейчас в Воронеже штатно работают 800 автобусов. Улицу Кольцовскую привели в порядок, движение там возобновлено.

Губернатор прервал отпуск для контроля за ситуацией и возложил цветы в память о погибших на месте взрыва.