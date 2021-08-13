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Посли НАТО у п’ятницю зберуться через загострення в Афганістані - ЗМІ

П'ятниця, 13 серпня 2021, 15:44
Посли НАТО у п’ятницю зберуться через загострення в Афганістані - ЗМІ

Посли НАТО у п’ятницю зберуться на зустріч для обговорення ситуації в Афганістані, яка загострилась у зв’язку з наступом "Талібану".

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Після виведення міжнародних збройних сил ситуація в Афганістані серйозно погіршилася, таліби за короткий проміжок часу захопили столиці 12 афганських провінцій і продовжують наступ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в Афганістані на цей час перебуває не більше 100 громадян України і поки що вони не зверталися з проханням допомогти їм покинути країну.

МЗС України рекомендувало громадянам  не відвідувати Афганістан і негайно покинути територію країни, якщо вони перебувають там.

Євросоюз закликає рух "Талібан" негайно зупинити наступ і попереджає про ізоляцію і невизнання в разі захоплення влади в Афганістані.

Відтоді як на початку травня сили НАТО оголосили про свій вихід з Афганістану, "Талібан" активізував свій наступ, число жертв серед цивільного населення почало зростати.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанНАТО
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