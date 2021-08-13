Послы НАТО в пятницу соберутся в связи с обострением в Афганистане - СМИ

Послы НАТО в пятницу соберутся на встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, которая обострилась в связи с наступлением "Талибана".

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

После вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Афганистане в настоящее время находится не более 100 граждан Украины и пока они не обращались с просьбой помочь им покинуть страну.

МИД Украины рекомендовал гражданам не посещать Афганистан и немедленно покинуть территорию страны, если они находятся там.

Евросоюз призывает движение "Талибан" немедленно остановить наступление и предупреждает об изоляции и непризнания в случае захвата власти в Афганистане.

С тех пор как в начале мая силы НАТО объявили о своем выходе из Афганистана, "Талибан" активизировал свое наступление, число жертв среди гражданского населения начало расти.