"Це обурливо": Лавров відреагував на звернення Зеленського до мешканців Донбасу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "обурливим" заклик президента України Володимира Зеленського до жителів Донбасу, які відчувають себе росіянами, їхати до Росії.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до руських їхати в Росію - обурливі".

Деталі: Лавров порадив Зеленському переглянути серіал "Слуга народу" і "все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва", бо тоді "у нього виходило набагато краще".

Передісторія: Ще 5 серпня Зеленський в одному з інтерв'ю закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу, які відчувають себе громадянами Росії, шукати собі житло в РФ, тому що українська територія буде деокупована.