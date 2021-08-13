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"Це обурливо": Лавров відреагував на звернення Зеленського до мешканців Донбасу

П'ятниця, 13 серпня 2021, 16:25
Сергій Лавров Фото joinfo.ua

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "обурливим" заклик президента України Володимира Зеленського до жителів Донбасу, які відчувають себе росіянами, їхати до Росії.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до руських їхати в Росію - обурливі".

Деталі: Лавров порадив Зеленському переглянути серіал "Слуга народу" і "все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва", бо тоді "у нього виходило набагато краще".

Передісторія: Ще 5 серпня Зеленський в одному з інтерв'ю закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу, які відчувають себе громадянами Росії, шукати собі житло в РФ, тому що українська територія буде деокупована.

Теми: ЗеленськийЛавровРосіяДонбас


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