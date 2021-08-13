"Это возмутительно": Лавров отреагировал на обращение Зеленского к жителям Донбасса

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "возмутительным" призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, которые ощущают себя россиянами, ехать в Россию.

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию - возмутительны".

Детали: Лавров посоветовал Зеленскому пересмотреть сериал "Слуга народа" и "все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства", потому что тогда "у него получалось гораздо лучше".

Предыстория: Еще 5 августа Зеленский в одном из интервью призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что украинская территория будет деоккупирована.