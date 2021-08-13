ЄС засудив наступ на ініціативу "Сход" і останні затримання в Білорусі
Євросоюз відреагував на останні політичні затримання та обшуки в Білорусі.
Відповідну заяву у п’ятницю опублікував речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".
"Режим продовжує кричуще нехтувати основними свободами останніми затриманнями політичних опонентів і тих, хто стоїть за ініціативою "Сход". ЄС закликає режим звільнити всіх затриманих і натомість брати участь в інклюзивному процесі, який заслуговує на довіру", - написав Стано у Twitter.
Крім того, у Білорусі був затриманий колишній посол країни у Словаччині Ігор Лещеня, який одним з перших серед дипломатів підтримав мирні протести.
Лещеня виступав на цифровому майданчику "Сход", який дозволяє висуватися і/або голосувати за тих чи інших кандидатів на території Білорусі.
Обшуки також пройшли ще приблизно у 20 делегатів "Сходу".
Лещеня став першим з глав дипмісій Білорусі, які підтримали протести, що почалися в країні після президентських виборів.