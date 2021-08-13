ЕС осудил наступление на инициативу "Сход" и последние задержания в Беларуси
Евросоюз отреагировал на последние политические задержания и обыски в Беларуси.
Соответствующее заявление в пятницу опубликовал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".
"Режим продолжает вопиюще пренебрегать основными свободами последние задержаниями политических оппонентов и тех, кто стоит за инициативой "Сход". ЕС призывает режим освободить всех задержанных на фоне участвовать в инклюзивном процессе, который заслуживает доверия", - написал Стано в Twitter.
Кроме того, в Беларуси был задержан бывший посол страны в Словакии Игорь Лещеня, который одним из первых среди дипломатов поддержал мирные протесты.
Лещеня выступал на цифровой площадке "Сход", которая позволяет выдвигаться и / или голосовать за тех или иных кандидатов на территории Беларуси.
Обыски также прошли еще примерно у 20 делегатов "Схода".
Лещеня стал первым из глав дипмиссий Беларуси, которые поддержали протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов.