ЕС осудил наступление на инициативу "Сход" и последние задержания в Беларуси

Евросоюз отреагировал на последние политические задержания и обыски в Беларуси.

Соответствующее заявление в пятницу опубликовал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Режим продолжает вопиюще пренебрегать основными свободами последние задержаниями политических оппонентов и тех, кто стоит за инициативой "Сход". ЕС призывает режим освободить всех задержанных на фоне участвовать в инклюзивном процессе, который заслуживает доверия", - написал Стано в Twitter.

12 августа белорусские силовики задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева, сопредседателя общественной организации "Говори правду", член оргкомитета "Нашей партии".

Кроме того, в Беларуси был задержан бывший посол страны в Словакии Игорь Лещеня, который одним из первых среди дипломатов поддержал мирные протесты.

Лещеня выступал на цифровой площадке "Сход", которая позволяет выдвигаться и / или голосовать за тех или иных кандидатов на территории Беларуси.

Обыски также прошли еще примерно у 20 делегатов "Схода".

Лещеня стал первым из глав дипмиссий Беларуси, которые поддержали протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов.