СБУ просять перевірити причетність оператора "Клуб туристів Кулуар" до незаконного туризму
Державне агентство розвитку туризму звернулося доСБУ із заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до організації незаконного перебування іноземних військових на території України.
Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці агенції
Дослівно: "Державне агентство розвитку туризму звертається до Служби безпеки України з заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України, а також до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку ліцензіата на дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності, з метою анулювати ліцензію на право провадження туроператорської діяльності".
Деталі: Вказано, що між Україною і Грузією історично склалися тісні і плідні культурно-гуманітарні зв’язки, які активно розвиваються і наразі між нашими країнами підписана низка угод та меморандумів щодо співпраці на різних рівнях двох держав.
Наголошується, що Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами і абсолютно не підтримує український бізнес, який в часи прямої збройної агресії Російської Федерації проти України та Грузії здійснює діяльність направлену на підтримку або співпрацю з агресором.
Що передувало: Посольство Грузії в Україні обурилося тим, що українська компанія "Кулуар поход" організовує туристичні походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія.
Передісторія:
- 10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.
- У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход", збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.
Довідка: Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі.
Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала "незалежність" регіону. Більшість країн цього не зробили.
Тбілісі вважає Абхазію, як і інший непідконтрольний йому нині сепаратистський регіон Південну Осетію, територіями, окупованими Росією.