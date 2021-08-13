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СБУ просять перевірити причетність оператора "Клуб туристів Кулуар" до незаконного туризму

П'ятниця, 13 серпня 2021, 16:36

Державне агентство розвитку туризму звернулося доСБУ  із заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до організації незаконного перебування іноземних військових на території України.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці агенції

Дослівно: "Державне агентство розвитку туризму звертається до Служби безпеки України з заявою про можливу причетність туроператора ТОВ "Клуб туристів Кулуар" до дій направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України, а також до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку ліцензіата на дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності, з метою анулювати ліцензію на право провадження туроператорської діяльності".

Деталі: Вказано, що між Україною і Грузією історично склалися тісні і плідні культурно-гуманітарні зв’язки, які активно розвиваються і наразі між нашими країнами підписана низка угод та меморандумів щодо співпраці на різних рівнях двох держав.

Наголошується, що Україна завжди підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами і абсолютно не підтримує український бізнес, який в часи прямої збройної агресії Російської Федерації проти України та Грузії здійснює діяльність направлену на підтримку або співпрацю з агресором.

Що передувало: Посольство Грузії в Україні обурилося тим, що українська компанія "Кулуар поход" організовує туристичні походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія.

Передісторія: 

  • 10 серпня блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар Поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія.
  • У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію". При цьому версія сайту "Кулуар поход", збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.

Довідка: Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. 

Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала "незалежність" регіону. Більшість країн цього не зробили. 

Тбілісі вважає Абхазію, як і інший непідконтрольний йому нині сепаратистський регіон Південну Осетію, територіями, окупованими Росією.

Українська правда

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