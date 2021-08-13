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СБУ просят проверить причастность оператора "Клуб туристов Кулуар" к незаконному туризму

Пятница, 13 августа 2021, 16:36

Государственное агентство развития туризма обратилось к СБУ с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины.

Источник: сообщение на Facebook-странице агентства

Дословно: "Государственное агентство развития туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО" Клуб туристов Кулуар "к действиям направленных на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины, а также в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановую проверку лицензиата соблюдение им лицензионных условий туроператорской деятельности, с целью аннулировать лицензию на право осуществления туроператорской деятельности".

Детали: Указано, что между Украиной и Грузией исторически сложились тесные и плодотворные культурно-гуманитарные связи, которые активно развиваются, и в настоящее время между нашими странами подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве на разных уровнях двух государств.

Отмечается, что Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность, направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором.

Что предшествовало: Посольство Грузии в Украине возмутилось тем, что украинская компания "Кулуар поход" организует туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Украинская правда
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