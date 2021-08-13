Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ просят проверить причастность оператора "Клуб туристов Кулуар" к незаконному туризму

Пятница, 13 августа 2021, 16:36

Государственное агентство развития туризма обратилось к СБУ с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины.

Источник: сообщение на Facebook-странице агентства

Дословно: "Государственное агентство развития туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО" Клуб туристов Кулуар "к действиям направленных на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины, а также в Государственную регуляторную службу для получения разрешения на внеплановую проверку лицензиата соблюдение им лицензионных условий туроператорской деятельности, с целью аннулировать лицензию на право осуществления туроператорской деятельности".

Детали: Указано, что между Украиной и Грузией исторически сложились тесные и плодотворные культурно-гуманитарные связи, которые активно развиваются, и в настоящее время между нашими странами подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве на разных уровнях двух государств.

Отмечается, что Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность, направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором.

Что предшествовало: Посольство Грузии в Украине возмутилось тем, что украинская компания "Кулуар поход" организует туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: