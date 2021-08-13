В НСЗУ объяснили, почему медики на Львовщине не получили зарплат и объявили голодовку

Сосновская городская больница на Львовщине, медики которой объявили голодовку, получает средства от Национальной службы здоровья, однако из-за неспособности правильно ими распоряжаться и управлять заведением возникли проблемы с выплатой заработной платы.

Источник: пресс-служба НСЗУ на запрос УП

Детали: Так, в НСЗУ сообщили, что больница получает средства за предоставление четырех пакетов услуг. Речь идет о первичной медицинской помощи, то есть семейных врачах. И хотя население города составляет более 11 тысяч, в больнице было заключено 387 деклараций с семейными врачами, что не позволяет получать еще больше денег от НСЗУ.

Также заведение предоставляет услуги по амбулаторной медицинской помощи, стоматологии и мобильному паллиативу.

В общем, от НСЗУ больница получили с апреля по июль 1,7 млн гривен. В большинстве случаев, это были выплаты за консультации узких специалистов.

И хотя в сообщении уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой было указано, что медики требует так называемых "ковидних" выплат, однако в Нацслужбе утверждают, что больница не может оказывать стационарную помощь пациентам с коронавирусом, ведь нет никаких условий для этого. То есть работники не могут получать такие выплаты, потому что не могут предоставлять услуги по стационарному лечению больных COVID-19.

Также больница, кроме средств от НСЗУ, получала субвенцию. Это 658 тысяч гривен в месяц.

В Нацслужбе говорят, что Сосновская больница имеет незначительные мощности и оказывает небольшое количество услуг, в основном это амбулаторные консультации. То есть этот объем услуг не приносит медучреждению достаточно средств от НСЗУ.

В то же время, расходы на заработную плату в 2 раза превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тысяч гривен, а на зарплату врачам тратит 824 тысячи.

Также заведение не может заключить договор с НСЗУ на стационарный пакет. Поскольку в больнице нет ни оборудования, ни специалистов для такой работы.

Всего в больнице работает 83 человека. Среднемесячные расходы на оплату труда на одного работника – 8 861 грн. Из них 19 врачей, на оплату труда которых идет 7,5 тысяч гривен, 32 человека – средний медицинский персонал, на них в среднем должно тратиться 9,1 тысяч. Также в заведении работает 13 человек младшего медицинского персонала. Расходы на их оплату труда составляют 6,3 тысяч. Двое руководителей, по подсчетам НСЗУ, получают 26,6 тысяч гривен.

Также в больнице работает 19 работников из категории "Другие" и 8 руководителей структурных подразделений. Расходы на оплату первых составляют 8,6 тысяч, вторых – 11,2 тысяч.

Дословно: "В больнице менялись руководители, но они не показали достаточной управленческой способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги.

Среднемесячные расходы учреждения на оплату труда – 824 073 грн.. Это 76,8% всех расходов больницы".

Что предшествовало: 18 медиков Сосновского городской больницы на Львовщине, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы всему трудовому коллективу с апреля этого года.