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У Бердянську відкрили військове містечко Морської охорони, яке не має аналогів в Україні

П'ятниця, 13 серпня 2021, 17:41
У Бердянську відкрили військове містечко Морської охорони, яке не має аналогів в Україні

13 серпня у Бердянську урочисто відкрили пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби, збудований на кошти американських партнерів.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році. Він став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони, який у 2014 році, під час окупації Росією Автономної Республіки Крим, зайшов у Бердянськ.

Відзначається, що наразі характерними ознаками гібридної війни залишається  системне нарощування в Азовському морі присутності російських військових кораблів та катерів. Їх країна-агресорка застосовує для провокацій щодо цивільних суден, а також корабельно-катерного складу Морської охорони та ВМС ЗСУ.

Саме тому Морська охорона за підтримки та стратегічного партнерства США забезпечує облаштування підрозділів нового типу із добре підготовленим, екіпірованим та здатним швидко зреагувати персоналом, сучасною технікою і відповідним забезпеченням.

Зведене з нуля, військове містечко не має аналогів в Україні. Окрім житлових модулів, воно має технічні модулі та причали.

Забезпечена тривала автономність містечка та мобільність із можливістю розгортання на нових позиціях.

За словами радника псольства США в Україні Кевіна Кільєра, проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває три роки. Програма (EXBS) витратила у якості технічної допомоги майже 6 млн доларів США при цьому – 4 млн на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.  

І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в місті Одеса вартістю 12 млн доларів США.

Також вказано, що допомога США в підтримці Морської охорони Держприкордонслужби не обмежується інфраструктурними проєктами та підготовкою персоналу. Найближчим часом за підтримки США очікується оновлення корабельно-катерного складу.

Українська правда

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Теми: арміявійна
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