В Бердянске открыли военный городок Морской охраны, не имеющий аналогов в Украине

13 августа в Бердянске торжественно открыли пункт базирования дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы, построенный на средства американских партнеров.

Источник: ГПСУ

Детали: Современный дивизион морской охраны Мариупольского отряда создан в 2021 году. Он стал местом базирования для значительной части корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны, который в 2014 году, во время оккупации Россией Автономной Республики Крым, зашел в Бердянск.

Отмечается, что в настоящее время характерными признаками гибридной войны остается системное наращивание в Азовском море присутствия российских военных кораблей и катеров. Их страна-агрессор применяет для провокаций в отношении гражданских судов, а также корабельно-катерного состава Морской охраны и ВМС ВСУ.

Именно поэтому Морская охрана при поддержке и стратегического партнерства США обеспечивает обустройство подразделений нового типа с хорошо подготовленным, экипированным и способным быстро среагировать персоналом, современной техникой и соответствующим обеспечением.

Сведенный с нуля, военный городок не имеет аналогов в Украине. Кроме жилых модулей, оно имеет технические модули и причалы.

Обеспечена длительная автономность города и мобильность с возможностью развертывания на новых позициях.

По словам советника псольства США в Украине Кевина Кильера, проект международной помощи по модернизации Морской охраны длится три года. Программа (EXBS) потратила в качестве технической помощи почти 6 млн долларов США при этом - 4 млн на объекты в Мариуполе и Бердянске.

И эту работа еще не завершена, поскольку начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в городе Одесса стоимостью 12 млн долларов США.

Также указано, что помощь США в поддержке Морской охраны Госпогранслужбы не ограничивается инфраструктурными проэктам и подготовкой персонала. В ближайшее время при поддержке США ожидается обновление корабельно-катерного состава.