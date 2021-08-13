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Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО

П'ятниця, 13 серпня 2021, 18:32

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня засідання РНБО у Києві.

Джерело: пресслужба апарату РНБО у коментарі УП

Деталі: Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Його тема наразі не називається.

Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

Що передувало: 12 серпня пресцентр РНБО повідомив, що президент Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Українська правда
Теми: РНБО


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