Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня засідання РНБО у Києві.

Джерело: пресслужба апарату РНБО у коментарі УП

Деталі: Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Його тема наразі не називається.

Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

Що передувало: 12 серпня пресцентр РНБО повідомив, що президент Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".