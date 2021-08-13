Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО
П'ятниця, 13 серпня 2021, 18:32
Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня засідання РНБО у Києві.
Джерело: пресслужба апарату РНБО у коментарі УП
Деталі: Зазначається, що всі члени РНБО України поінформовані про проведення засідання. Його тема наразі не називається.
Про час та місце проведення засідання буде повідомлено додатково.
Що передувало: 12 серпня пресцентр РНБО повідомив, що президент Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".
Українська правда