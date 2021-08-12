Данілов готує засідання РНБО щодо залісення України

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: Зазначається, що 12 серпня міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Данілова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Вони обговорили, зокрема, стан виконання завдань, визначених указом президента від 23 березня, яким уведено в дію рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", та указом президента від 7 червня "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів".

Довідково: Традиційно РНБО засідає щоп'ятниці.

Нагадаємо: У червні Зеленський анонсував проєкт "Зелена країна" із висадкою 1 мільярда дерев за 3 роки і збільшенням площі лісів на 1 мільйон гектарів за 10 років, нові правила продажу деревини, аудит надр та водних ресурсів, а також ревіталізацію Чорнобильської зони.