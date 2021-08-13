Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение 20 августа заседание СНБО в Киеве.

Источник: пресс-служба аппарата СНБО в комментарии УП

Детали: Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. Его тема пока не называется.

О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.

Что предшествовало: 12 августа пресс-центр СНБО сообщил, что президент Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".