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Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО

Пятница, 13 августа 2021, 18:32

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение 20 августа заседание СНБО в Киеве.

Источник: пресс-служба аппарата СНБО в комментарии УП

Детали: Отмечается, что все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. Его тема пока не называется.

О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно.

Что предшествовало: 12 августа пресс-центр СНБО сообщил, что президент Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Украинская правда
Темы: СНБО
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