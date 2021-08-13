Головний фіскал, прокурор та член Ради НБУ: на главу БЕБ обрали трьох кандидатів

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі пройшли до заключного етапу конкурсу на главу Бюро економічної безпеки БЕБ.

Джерело: голова комісії з відбору директора Бюро Тимофій Милованов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Милованова: "Усі три кандидати для мене були найсильнішими".

Деталі: Це рішення комісія ухвалила після заслуховування 12 кандидатів.

Милованов повідомив, що ці троє кандидатів набрали найвищий бал - сім балів за підсумками співбесіди.

Довідково: Полковник податкової міліції Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

Горбаль з вересня-2020 є членом Ради НБУ, до того ж обіймає цю посаду втретє - раніше він обіймав її у 2003-2005 роках і в 2007-2014 роках. Горбаль був співвласником і президентом Укргазбанку до націоналізації банку в 2009-му, членом Партії регіонів, депутатом Верховної Ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році очолював Львівську облдержадміністрацію.

Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а в 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.

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