Главный фискал, прокурор и член Совета НБУ: на главу БЭБ выбрали трех кандидатов

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчу прошли к заключительному этапу конкурса на главу Бюро экономической безопасности БЭБ.

Источник: председатель комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Милованова: "Все три кандидата для меня были самыми сильными".

Детали: Это решение комиссия приняла после заслушивания 12 кандидатов.

Милованов сообщил, что эти трое кандидатов набрали высший балл - семь баллов по итогам собеседования.

Справка: Полковник налоговой милиции Мельник возглавлял следственное управление ДФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ДФС с конца 2020 года.

Горбаль с сентября 2020 член Совета НБУ, к тому же занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-2014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутатом Верховного Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Аттила Ковчу с июля 2020 занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.

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Напомним: