Главный фискал, прокурор и член Совета НБУ: на главу БЭБ выбрали трех кандидатов
Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчу прошли к заключительному этапу конкурса на главу Бюро экономической безопасности БЭБ.
Источник: председатель комиссии по отбору директора Бюро Тимофей Милованов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Милованова: "Все три кандидата для меня были самыми сильными".
Детали: Это решение комиссия приняла после заслушивания 12 кандидатов.
Милованов сообщил, что эти трое кандидатов набрали высший балл - семь баллов по итогам собеседования.
Справка: Полковник налоговой милиции Мельник возглавлял следственное управление ДФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ДФС с конца 2020 года.
Горбаль с сентября 2020 член Совета НБУ, к тому же занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-2014 годах. Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом Партии регионов, депутатом Верховного Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.
Аттила Ковчу с июля 2020 занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.
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Напомним:
- С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.
- ЭП раньше писала, что Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.