Зеленський відправив персонал для участі в операції ЄС у Боснії та Герцеговині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в операції ЄС "Алтея" у Боснії та Герцеговині.

Джерело: указ №358/2021

Деталі: Зазначається, що рішення ухвалене у зв’язку із зобов’язаннями України як держави-члена ООН та партнера асоціації з ЄС.

Президент діє на підставі офіційного запрошення щодо участі в операції від імені високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки і віце-президента Європейської комісії.

Він постановив направити персонал "із числа військовослужбовців та працівників ЗСУ чисельністю до двох осіб" для участі України в операції.

Дослівно: "Участь України в операції ЄС "Алтея" сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами - членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України".

Нагадаємо: Минулого місяця Зеленський підписав указ, яким відправить до Демократичної республіки Конго 40 людей для участі в миротворчій місії ООН.