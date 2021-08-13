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Зеленский отправил персонал для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине

Пятница, 13 августа 2021, 22:44
фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

Источник: указ №358/2021

Детали: Отмечается, что решение принято в связи с обязательствами Украины как государства-члена ООН и партнера ассоциации с ЕС.

Президент действует на основании официального приглашения на участие в операции от имени высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президента Европейской комиссии.

Он постановил направить персонал из числа "военнослужащих и работников ВСУ численностью до двух человек" для участия Украины в операции.

Дословно: "Участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, государствами - членами ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины".

Напомним: В прошлом месяце Зеленский подписал указ, которым отправит в Демократическую республику Конго 40 человек для участия в миротворческой миссии ООН.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЕС
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