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Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги: чекають зарплату за 5 місяців

П'ятниця, 13 серпня 2021, 23:50
Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги: чекають зарплату за 5 місяців
фото ілюстративне, фейсбук Волинця

Гірники повідомили, що з березня не отримували зарплатню та оприлюднили заяву, в якій обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента та перекривати дороги міжнародного значення.

Джерело: голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "У разі, якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП "Львіввугілля" - трудові колективи ДП готові до більш радикальних дій. Зокрема, до перекриття трас та акцій протесту в столиці, біля Офісу президента".

Деталі: У заяві йдеться, що на ДП "Львіввугілля" заборгованість зарплатні сягає 5 місяців – з березня.

Гірники на початку серпня пікетували біля будівлі Львівської ОДА, де їм пообіцяли, що гроші надійдуть 15 серпня. Шахтарі заявили, що чекатимуть до 18:00 того дня, і у разі несплати перейдуть "до радикальніших дій".

 

Доповнено: Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що у міністерстві знають про проблеми шахтарів і підтримують зв’язок з профспілками, представниками місцевої влади і з керівництвом шахт.

Пряма мова Галущенка: "Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи у цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі.

На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок (16 серпня - УП), як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти  для виплат заробітної плати".

Українська правда

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Теми: шахтизарплати
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