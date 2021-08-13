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Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги: чекають зарплату за 5 місяців

П'ятниця, 13 серпня 2021, 23:50
фото ілюстративне, фейсбук Волинця

Гірники повідомили, що з березня не отримували зарплатню та оприлюднили заяву, в якій обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента та перекривати дороги міжнародного значення.

Джерело: голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "У разі, якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП "Львіввугілля" - трудові колективи ДП готові до більш радикальних дій. Зокрема, до перекриття трас та акцій протесту в столиці, біля Офісу президента".

Деталі: У заяві йдеться, що на ДП "Львіввугілля" заборгованість зарплатні сягає 5 місяців – з березня.

Гірники на початку серпня пікетували біля будівлі Львівської ОДА, де їм пообіцяли, що гроші надійдуть 15 серпня. Шахтарі заявили, що чекатимуть до 18:00 того дня, і у разі несплати перейдуть "до радикальніших дій".

 

Українська правда
Теми: шахтизарплати


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