Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міненерго спрямувало 653 млн на погашення боргів із зарплат шахтарям

Субота, 14 серпня 2021, 20:13

Міністерство енергетики спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт 653 млн гривень.

Джерело: повідомлення Міненерго

Деталі: 13 серпня гірники заявили, що з березня не отримували зарплатню.

Вони пригрозили - якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП "Львіввугілля" - трудові колективи ДП готові до перекриття трас та акцій протесту в столиці.

Після погроз влаштувати акції протесту, в Кабміні завили, що для виплати заробітної плати шахтарям українських держшахт вже направлено 653 млн гривень, і що дата надходження коштів була відома ще кілька тижнів тому.

Дослівно: "Кошти у розмірі 653 029 тис. грн мають бути перераховані на підприємства галузі уже в понеділок, 16 серпня".

Пряма мова міністра енергетики Германа Галущенка: " Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи у цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі.

На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок, як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти  для виплат заробітної плати".

Більше деталей: Галущенко додав, що спільно із міжнародними партнерами його відомство працює над планом трансформації і державних шахт, і вугільних регіонів в цілому.

Українська правда
Теми: шахтизарплатиКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден схвалив розгортання додаткових збройних сил в Афганістані

Побиття журналіста: у Нацкорпусі кажуть, що нападники вибачилися

У США сплеск Covid серед дітей, лікарі звинувачують "Дельту"

відеоНа Говерлі загубилася дитина, рятувальники й військові розгорнули пошуки

відео, фотоПісля безладів під ОП молодики побили журналіста

Міністр внутрішніх справ Монастирський відреагував на сутички під ОП

Усі новини...
шахти
Шахтарі погрожують пікетувати ОПУ та перекривати дороги: чекають зарплату за 5 місяців
Вибух у шахті: у лікарні помер шостий гірник
Вибух на шахті: у лікарні померли ще двоє гірників
Останні новини
03:33
Ізраїль обурив польський закон про вкрадену нацистами власність, відкликає дипломата
02:41
Повінь в Туреччині: Майже 60 людей загинули
01:38
Іран запроваджує шестиденний локдаун — країна в епіцентрі захворюваності на COVID
00:40
Байден схвалив розгортання додаткових збройних сил в Афганістані
23:54
Побиття журналіста: у Нацкорпусі кажуть, що нападники вибачилися
23:31
У США сплеск Covid серед дітей, лікарі звинувачують "Дельту"
22:36
Таліби захопили одне з найбільших міст Афганістану
21:51
відеоНа Говерлі загубилася дитина, рятувальники й військові розгорнули пошуки
21:16
фото, оновленоНа Гаїті стався потужний землетрус, сотні людей загинули
20:42
відео, фотоПісля безладів під ОП молодики побили журналіста
Усі новини...