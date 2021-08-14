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Міненерго спрямувало 653 млн на погашення боргів із зарплат шахтарям

Субота, 14 серпня 2021, 20:13
Міненерго спрямувало 653 млн на погашення боргів із зарплат шахтарям

Міністерство енергетики спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт 653 млн гривень.

Джерело: повідомлення Міненерго

Деталі: 13 серпня гірники заявили, що з березня не отримували зарплатню.

Вони пригрозили - якщо до 18:00 15 серпня не будуть виплачені гроші шахтарям ДП "Львіввугілля" - трудові колективи ДП готові до перекриття трас та акцій протесту в столиці.

Після погроз влаштувати акції протесту, в Кабміні завили, що для виплати заробітної плати шахтарям українських держшахт вже направлено 653 млн гривень, і що дата надходження коштів була відома ще кілька тижнів тому.

Дослівно: "Кошти у розмірі 653 029 тис. грн мають бути перераховані на підприємства галузі уже в понеділок, 16 серпня".

Пряма мова міністра енергетики Германа Галущенка: " Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи у цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі.

На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок, як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти  для виплат заробітної плати".

Більше деталей: Галущенко додав, що спільно із міжнародними партнерами його відомство працює над планом трансформації і державних шахт, і вугільних регіонів в цілому.

Українська правда

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Теми: шахтизарплатиКабінет міністрів
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