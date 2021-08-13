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Шахтеры грозятся пикетировать ОПУ и перекрывать дороги: ждут зарплату за 5 месяцев

Пятница, 13 августа 2021, 23:50
Шахтеры грозятся пикетировать ОПУ и перекрывать дороги: ждут зарплату за 5 месяцев
фото иллюстративное, фейсбук Волынца

Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь Волынца: "В случае, если к 18:00 15 августа не будут выплачены деньги шахтерам ГП "Львовуголь" - трудовые коллективы ГП готовы к более радикальным действиям. В частности, к перекрытию трасс и акций протеста в столице, у Офиса президента".

Детали: В заявлении говорится, что на ГП "Львовуголь" задолженность по зарплате составляет 5 месяцев - с марта.

Горняки в начале августа пикетировали у здания Львовской ОГА, где им пообещали, что деньги поступят 15 августа. Шахтеры заявили, что будут ждать до 18:00 в тот день, в случае неуплаты перейдут "к более радикальным действиям".

 

Дополнено: Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в министерстве знают о проблемах шахтеров и поддерживают связь с профсоюзами, представителями местных властей и руководством шахт.

Прямая речь Галущенко: "Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле.

На сегодня Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады и уже в понедельник (16 августа - УП), как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы".

Украинская правда

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Темы: шахтызарплаты
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