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Таліби захопили ще чотири столиці афганських провінцій

Субота, 14 серпня 2021, 00:42

Таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій після захоплення Кандагара і Герата, другого і третього за величиною міст країни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема "Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.

The Guardian пише, що "Талібан" невблаганно рухається в сторону Кабула. Він контролює понад дві третини країни". Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів. Якщо нинішні тенденції збережуться, таліби, скоріш за все, отримають повний контроль над країною протягом декількох місяців.

Що передувало: 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат.

Нагадаємо:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану.

Теми: Афганістан


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