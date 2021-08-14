Таліби захопили ще чотири столиці афганських провінцій

Таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій після захоплення Кандагара і Герата, другого і третього за величиною міст країни.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема "Талібан" захопив столицю провінції Гільменд Лашкаргах після кількох тижнів важких боїв. Столиця Забулу – Калат - також впала. Здалася Фирузкух провінції Гор та Таринкот в Урузгані.

The Guardian пише, що "Талібан" невблаганно рухається в сторону Кабула. Він контролює понад дві третини країни". Згідно з останніми оцінками військової розвідки США, Кабул може опинитися під натиском повстанців протягом 30 днів. Якщо нинішні тенденції збережуться, таліби, скоріш за все, отримають повний контроль над країною протягом декількох місяців.

Що передувало: 13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат.

Нагадаємо: