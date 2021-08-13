Влада Афганістану підтвердила захоплення "Талібаном" міста Кандагар
П'ятниця, 13 серпня 2021, 04:47
Офіційні особи Афганістану заявляють, що "Талібан" захопив південне місто Кандагар.
Джерело: The Associated Press
Деталі: Кандагар є 12-тою захопленою талібами столицею провінції з 34.
"Талібан" захопив два великих афганських міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула. Ідеться про Кандагар і Герат.
Тим часом захоплення міста Газні перериває вирішальну магістраль, що зв'язує столицю Афганістану Кабул з південними провінціями країни.
Що передувало: Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.
Нагадаємо:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.
- Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.