Влада Афганістану підтвердила захоплення "Талібаном" міста Кандагар

Офіційні особи Афганістану заявляють, що "Талібан" захопив південне місто Кандагар.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Кандагар є 12-тою захопленою талібами столицею провінції з 34.

"Талібан" захопив два великих афганських міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула. Ідеться про Кандагар і Герат.

Тим часом захоплення міста Газні перериває вирішальну магістраль, що зв'язує столицю Афганістану Кабул з південними провінціями країни.

Що передувало: Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.

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