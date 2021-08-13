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Влада Афганістану підтвердила захоплення "Талібаном" міста Кандагар

П'ятниця, 13 серпня 2021, 04:47
ФОТО: Фокус

Офіційні особи Афганістану заявляють, що "Талібан" захопив південне місто Кандагар.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Кандагар є 12-тою захопленою талібами столицею провінції з 34.

"Талібан" захопив два великих афганських міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула. Ідеться про Кандагар і Герат.

Тим часом захоплення міста Газні перериває вирішальну магістраль, що зв'язує столицю Афганістану Кабул з південними провінціями країни.

Що передувало: Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.

Нагадаємо:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • Бойовики "Талібану" 8 серпня захопили три столиці афганських провінцій.
  • Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар, а також стало відомо про захоплення після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.

Теми: Афганістанбойові дії


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