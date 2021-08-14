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Талибы захватили еще четыре столицы афганских провинций

Суббота, 14 августа 2021, 00:42
Талибы захватили еще четыре столицы афганских провинций

Талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций после захвата Кандагара и Герата, второго и третьего по величине города страны.

Источник: The Guardian

Детали: В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдались Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

The Guardian пишет, что "Талибан" неумолимо движется в сторону Кабула. Он контролирует более двух третей страны ". Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением повстанцев в течение 30 дней. Если нынешние тенденции сохранятся, талибы, скорее всего, получат полный контроль над страной в течение нескольких месяцев.

Что предшествовало: 13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.

Напомним:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
  • В связи с эскалацией вооруженного конфликта Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
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