Талибы захватили еще четыре столицы афганских провинций

Талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций после захвата Кандагара и Герата, второго и третьего по величине города страны.

Источник: The Guardian

Детали: В частности "Талибан" захватил столицу провинции Гильменд Лашкаргах после нескольких недель тяжелых боев. Столица Забула - Калат - также пала. Сдались Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

The Guardian пишет, что "Талибан" неумолимо движется в сторону Кабула. Он контролирует более двух третей страны ". Согласно последним оценкам военной разведки США, Кабул может оказаться под давлением повстанцев в течение 30 дней. Если нынешние тенденции сохранятся, талибы, скорее всего, получат полный контроль над страной в течение нескольких месяцев.

Что предшествовало: 13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат.

Напомним: