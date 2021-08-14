Кількість загиблих через негоду в Туреччині зросла до 38
Субота, 14 серпня 2021, 02:43
Кількість жертв у результаті повені в Туреччині сягнула 38 осіб.
Джерело: "Укрінформ", Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Деталі: Зокрема, через повінь загинули 32 громадянина у провінції Кастамону та 6 громадян у провінції Синоп. 12 громадян перебувають у лікарнях. Тривають пошуки однієї людини, яка зникла у Бартині.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 27 загиблих.
Передісторія:
- Значні опади в Чорноморському регіоні Туреччини призвели до паводків та сходження селів.
- Найбільше постраждали внаслідок негоди провінції Бартин, Кастамону, Синоп.
- Понад 1700 людей було евакуйовано з постраждалих районів.