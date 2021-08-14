Кількість загиблих через негоду в Туреччині зросла до 38

Кількість жертв у результаті повені в Туреччині сягнула 38 осіб.

Джерело: "Укрінформ", Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Деталі: Зокрема, через повінь загинули 32 громадянина у провінції Кастамону та 6 громадян у провінції Синоп. 12 громадян перебувають у лікарнях. Тривають пошуки однієї людини, яка зникла у Бартині.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 27 загиблих.

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