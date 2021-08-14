Количество погибших из-за непогоды в Турции возросло до 38

Число жертв в результате наводнения в Турции достигло 38 человек.



Источник: "Укринформ", Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций



Детали: В частности, из-за наводнения погибли 32 гражданина в провинции Кастамону и 6 граждан в провинции Синоп. 12 граждан находятся в больницах. Продолжаются поиски одного человека, который исчез в Бартыне.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 27 погибших.

Предыстория: