Количество погибших из-за непогоды в Турции возросло до 38
Суббота, 14 августа 2021, 02:43
Число жертв в результате наводнения в Турции достигло 38 человек.
Источник: "Укринформ", Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Детали: В частности, из-за наводнения погибли 32 гражданина в провинции Кастамону и 6 граждан в провинции Синоп. 12 граждан находятся в больницах. Продолжаются поиски одного человека, который исчез в Бартыне.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о 27 погибших.
Предыстория:
- Значительные осадки в Черноморском регионе Турции привели к паводкам и схождению сели.
- Больше всего пострадали в результате стихии провинции Айдын, Стамбул, Синоп.
- Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов.