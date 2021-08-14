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Количество погибших из-за непогоды в Турции возросло до 38

Суббота, 14 августа 2021, 02:43
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Число жертв в результате наводнения в Турции достигло 38 человек.

Источник: "Укринформ", Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Детали: В частности, из-за наводнения погибли 32 гражданина в провинции Кастамону и 6 граждан в провинции Синоп. 12 граждан находятся в больницах. Продолжаются поиски одного человека, который исчез  в Бартыне.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 27 погибших.

Предыстория:

  • Значительные осадки в Черноморском регионе Турции привели к паводкам и схождению сели.
  • Больше всего пострадали в результате стихии провинции Айдын, Стамбул, Синоп.
  • Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Темы: Турциястихийное бедствие
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