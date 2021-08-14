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Кількість мігрантів на кордоні США-Мексика сягнула максимуму за понад 20 років

Субота, 14 серпня 2021, 04:40
Кількість мігрантів на кордоні США-Мексика сягнула максимуму за понад 20 років

Кількість  мігрантів, затриманих на кордоні США і Мексики в липні, сягнула 21-річного максимуму – мова йде про понад 200 тисяч осіб.

Джерело: BBС

Деталі: BBС пише, що цього року продовжується тенденція до збільшення кількості мігрантів.

Як зазначається, у липні 212 672 мігранти були затримані Службою митного і прикордонного контролю США (CBP), зокрема 19 тисяч неповнолітніх без супроводу дорослих. Ця цифра є найвищим місячним показником з квітня 2000 року  - як пише видання, це "остання ознака зростаючої гуманітарної кризи, з якою зіштовхнулася адміністрація Байдена (Джо Байдена - УП)".

Зокрема, липневі цифри на 13% вищі, ніж було червні, коли понад 188 тисяч мігрантів були затримані прикордонниками США. У травні було 180 тисяч мігрантів.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас охарактеризував ситуацію як "одну з найскладніших проблем", з якою зіштовхується країна.

Нагадаємо: У Штатах на 2021 бюджетний рік збільшили ліміт біженців із 15 тисяч до 62 500.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМексика
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