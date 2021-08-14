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Количество мигрантов на границе США-Мексика достигло максимума за более чем 20 лет

Суббота, 14 августа 2021, 04:40
Количество мигрантов на границе США-Мексика достигло максимума за более чем 20 лет

Количество мигрантов, задержанных на границе США и Мексики в июле, достигло 21-летнего максимума - речь идет о более 200 тысяч человек.

Источник: BBС

Детали: BBС пишет, что в этом году продолжается тенденция к увеличению количества мигрантов.

Как отмечается, в июле 212 672 мигранта были задержаны Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP), в том числе 19 тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Эта цифра является самым высоким месячным показателем с апреля 2000 года - как пишет издание, это "последний признак растущего гуманитарного кризиса, с которым столкнулась администрация Байдена (Джо Байдена - УП)".

В частности, июльские цифры на 13% выше, чем было июне, когда более 188 тысяч мигрантов были задержаны пограничниками США. В мае было 180 тысяч мигрантов.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас охарактеризовал ситуацию как "одну из самых сложных проблем", с которой сталкивается страна.

Напомним: В Штатах на 2021 бюджетный год увеличили лимит беженцев с 15 тысяч  до 62 500.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАМексика
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