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У світі — понад 700 тисяч нових хворих на COVID-19

Субота, 14 серпня 2021, 05:41
У світі — понад 700 тисяч нових хворих на COVID-19

За добу 12 серпня у світі виявили 719 204 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 155 297 випадків, в Ірані -  39 119 випадків, в Індії – 38 775.

Крім того, в Бразилії – 33 933 інфікування, а в Британії - 32 700.

 

Україна з 1 263 випадками на 53 місці у світі між Французькою Полінезією та ОАЕ. У Європі Україна на 14 місці.

10 068 людей у світі померли за добу. За цим показником Україна на 30 місці у світі і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 12 серпня в Україні зафіксували 1 263 нові випадки COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 613 осіб, померли 44 людини, одужали 1 007 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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